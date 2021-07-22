Havaya ateş açarak korku salan bayram magandaları gözaltına alındı
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Havaya ateş açarak korku salan bayram magandaları gözaltına alındı

Havaya ateş açarak korku salan bayram magandaları gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Erenler ilçesinde havaya ateş açan 3 şüpheli, polis ekiplerinin çalışması neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde havaya ateş açan 3 şüpheli, polis ekiplerinin çalışması neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 01.15 sıralarında Erenler ilçesi Yeni Mahallede, bayram magandaları ellerindeki silahlarla havaya ateş açmaya başladı. Durumun haber verilmesi üzerine harekete geçen polis ekiplerince çevrede yapılan incelemeler ve izlenen kamera kayıtları sonrasında olayı gerçekleştirilen şahıslar tespit edildi. B.C., M.K. ve B.Y. isimli 3 şüpheli olay yerine yakın bir bölgede yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerini fark eden şüpheliler, ateş açtıkları silahları aracın tekerlek bölümüne sakladı. Ekiplerce araç içerisi ve çevresinde yapılan aramalarda 3 adet tabanca ve bunlara ait 38 adet mermi ele geçirildi. Yakalanan şahıslarla alakalı adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - SAKARYA

Havaya ateş açarak korku salan bayram magandaları gözaltına alındı
Havaya ateş açarak korku salan bayram magandaları gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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