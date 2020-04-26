Havaya ateş açarak balkonda İstiklal Marşı'nı okuyan kişiyi yaraladığı öne sürülen şüpheli yakalandı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde havaya ateş açarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında balkonda İstiklal Marşı'nı okuyan kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde havaya ateş açarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında balkonda İstiklal Marşı'nı okuyan kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan'da balkonlarda İstiklal Marşı'nın okunması sırasında havaya açılan ateş sonucu H.G'nin yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı. İnceleme sonucu yaralama olayını S.Y'nin gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi suç aleti silahla yakaladı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaynak: AA