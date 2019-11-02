Havaya Alerjisi Olan 15 Yaşındaki Kız. Nasıl Hayatta Kalıyor..

02.11.2019 17:16

Her gün milyonlarca insan, boğaz kaşıntısı, burun tıkanıklığı, vücutta kızarıklıklar, sulanmış gözler gibi bazı alerjik reaksiyonlar yaşarlar. Bunlar bağışıklık sistemimizin yabancı maddelerle karşılaştığında verdiği alerjik reaksiyonlardan bazılarıdır. Bağışıklık sistemi, zararlı gördüğü bazı alerjik maddelere karşı antikorlar üretir hatta çoğu zaman ortada alerjik bir madde bile yoktur. Mesela bazı insanların polene bazılarının tüylü hayvanlara bazılarının ise toza karşı alerjisi vardır. Peki ama ya her şeye alerjiniz varsa...

Kaynak: Youtube