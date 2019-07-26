Havası sert kentin, sebzesi serada lezzetlenecek

Kış mevsiminin en sert ve uzun geçtiği illerden Erzurum'da, meyve ve sebze üreticiliğine yapılan yatırımla kent ve ülke ekonomisine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Erzurum Valiliği ve Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, kış mevsiminin 6 ay boyunca sürdüğü kentteki meyve ve sebze üreticiliğin desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla proje başlatıldı.

Proje kapsamında, kentin Aziziye ilçesindeki bin 805 metre rakımda bulunan Söğütlü Mahallesi'ndeki çiftçilerin kullanımına hazır 24 seranın açılışı gerçekleştirildi.

Modern plastik örtülü ve soğuk hava koşullarına uygun seraları yüzde 80 hibeyle çiftçilere sunulan proje kapsamında, kış kentinde meyve ve sebze üretildiğine dair soğuk havada sebze yetişmez önyargılarının yıkılmasının yanı sıra hem kent hem de ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

Erzurum Valisi Okay Memiş, programda yaptığı açıklamada, algının önemli olduğunu ve Erzurum'da birçok meyvenin yetiştiğini söyledi.

İstenildiğinde soğuk hava iklimlerine sahip illerde sebze ve meyve üreticiliğinin yapıldığını dile getiren Memiş, "Tarımda, rakım ve benzeri nedenler bahane değildir. Biz daha çok çalışmak ve üretmek zorundayız. Köyler, bizim için çok önemli ve değerlidir. Köyler bizim üretim birimlerimizdir. En birincil üretim köyde olur. Köydeki yaşamı destekliyoruz ve birçok projemiz var." dedi.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar da Erzurum'un ekonomisi için tarımın vazgeçilmez olduğunu belirtti.

Gerçekleşen büyüme ile tarımsal değişimin yaşanmasının kaçınılmaz hal aldığını ifade eden Akar, "Kurum olarak, Erzurum'un yanı sıra bölgesel sorunlara ve taleplere göre de çözüm üretme içerisindeyiz. Bu kapsamda yem bitkilerinin geliştirilmesi, meyve yetiştiriciliği ve seracılık projelerin yanı sıra yer tahsisi, yerel ürün pazarlarının kurulması gibi gelişmelerle beraber çiftçilere destek vermeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Erzurum sebze üretiminde avantajlı konumda

Akar, Söğütlü Mahallesi'ndeki çiftçilerin yetersiz bütçe ve imkanlarla üretim yapmaya çalıştığını belirterek, Valiliğin Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığınca yüzde 80 hibe ile desteklenen projeyle işletmelerin sürdürebilirliği ve gelişmelerine katkı sağlanmasının amaçlandığını aktardı.

Erzurum'un soğuk iklime sahip olması dolayısıyla sera ve sebzeciliğin yeteri düzeyde yapılamadığı önyargısının yaşandığını vurgulayan Akar, şöyle devam etti:

"Bölgenin serin iklimi, konumu ve nakliye durumlarını değerlendirdiğimizde, Erzurum sebze üretiminde avantajlı konumdadır. Erzurum'da üretilen ürün, tat, aroma ve kalite açısından daha tercih edilmektedir. Bölgemizde domates ve salatalık iklim nedeniyle haziran ayında yetişiyor. Bölgede ilk turfanda yetiştirildiğinden piyasada müthiş ürün bolluğu yaşanıyor. Buradaki üretici, yetiştirdiği ürünü değer fiyatına satamıyor. Proje ile üretim sezonunun hem başında hem de sonunda üretim zamanını uzatarak, çiftçilerin piyasadan daha az etkilenmesi sağlanacak. Çiftçi, ürüne göre üçüncü ve dördüncü ürün yetiştirme imkanına kavuşacak."

Kaynak: AA