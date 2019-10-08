Havası en temiz ilde üretilen coğrafi işaretli ballar paketleniyor

08.10.2019 09:54

Ardahan Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın, Türkiye'de havası en temiz il olan Ardahan'da Kafkas arısının üretmiş olduğu coğrafi işaretli balları paketleyerek üreticiye teslim ettiklerini bildirdi.



Üreticilerin getirdiği coğrafi işaretli Ardahan balı, Ardahan Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğündeki ünitede ayrı ayrı teslim alınıyor. Her bir üreticinin balı tek tek hassas ölçümlerden geçirilip analizleri de kurum laboratuvarında yapılıyor. Laboratuvardan Ardahan coğrafi işaretine uygun olarak çıkan ballar, dolumu yapıldıktan sonra paketlenip etiketlenerek, coğrafi işaret logolu olarak üreticilere teslim ediliyor.



Ardahan Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın, Ardahan balının hijyenik bir ortamda paketlenerek, emniyet bandıyla bandajlanıp birlik adına alınmış olan coğrafi işaret etiketinin yapıştırılmasının ardından üreticiye teslim edildiğini söyledi. Aydın, "2019 yılı Ardahan ilinde bulunan arıcılarımıza ait coğrafi işaretli balların dolumlarına bu yıl itibari ile başladık. Bal dolumlarımıza geçen yıla ek olarak analizlerinin de yüzde 90'ını kurumumuz laboratuvarında yapmaktayız. Analiz sonuçları olumlu çıkan balları işletmemizde paketleyerek 12'li kavanozlar halinde üreticilere teslim ediyoruz" dedi.



"Türkiye'de havası en temiz il olan Ardahan, zengin bir floraya sahip"



Aydın, "Ardahan balı önemli bir yere sahip, çünkü Türkiye'de havası en temiz il Ardahan. Dolayısıyla hem havası en temiz hem de 1800 bitki türü ile florası en zengin illerden bir tanesi. Kafkas arı ırkımızın yapmış olduğu bal da bu değere ayrı bir değer katmaktadır" diye konuştu.



Üreticilerden teslim alınan balların öncelikle kendi tesislerinde her tenekeden numune alınarak ayrıntılı analizler yapıldıktan sonra normal bal tebliğine ek olarak kalıntı ve polen analizlerini de yaptıklarını söyleyen Aydın, "Bu analizlerden olumlu geçen balların dolumunu yapmaktayız. Dolayısıyla tüketiciler pestisit kalıntısı olan analizler de yapılarak tamamen kimyasal kalıntılardan arındırılmış temiz bir ürünü vatandaşlara sunmaktayız" şeklinde konuştu.



"Göçerler arıcılığa büyük zarar veriyor"



Ardahan İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, Ardahan'da bulunan meraların göçerlere kiraya verilmemesinin olumlu yansımaları olduğunu ve bal rekoltesinin büyük ölçüde arttığını söyledi. Evliyaoğlu, "Önceki yıllarda göçerlere kiraya verilen Ardahan'daki meraların bu yıl Ardahan Valiliğinin almış olduğu 'meraların korunması' kararıyla göçerlere kiraya verilmemesi 2019 yılında bal üretiminin artışına neden oldu ve bal rekoltesi önceki yıllara oranla yüksek ölçüde arttı" dedi.



Kovan başına yaklaşık olarak 18 kilo bal alındığını söyleyen Evliyaoğlu, "Bu yıl kovan başına yaklaşık olarak 18 kilogram bal elde edildi. Bunun sebebi ise Küçük baş hayvanlara meraların yasaklanmasıdır. Burada Sayın Valimiz Mustafa Masatlı'ya ve ilimizde bulunan yetkililere birliğimiz ve üyelerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bal rekoltemiz arttı? Yaklaşık olarak 45 bin kovandan ortalama olarak 12 kilogram bal elde etmiş olduk. Bu da yaklaşık olarak 500 ton civarında. Bu yıl 42 üreticimiz bal paketleme başvuruda bulundu. Bunlardan 30 işletmeci yararlanabildi ve bu üreticilerimizin coğrafi işaretli balları Gen merkezi müdürlüğünde analize sokulmakta. Analizden olumlu çıkan ballar burada paketlenerek üreticilere teslim edilmekte" şeklinde konuştu.



Tüketicilere uyarılarda da bulunan Evliyaoğlu, "Markasız balaları tüketmeyelim. Sahte balın önüne geçilmesi için kesinlikle etiketli balların tüketilmesi gerekiyor" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA