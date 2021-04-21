Havaş, Qatar Airways Cargo ile iş birliğini 2025'e kadar yeniledi

Havaş, kargo ve antrepo hizmetlerinde destek verdiği Qatar Airways Cargo ile iş ortaklığını beş yıl süreyle bir kez daha yeniledi.

Havaş, kargo ve antrepo hizmetlerinde destek verdiği Qatar Airways Cargo ile iş ortaklığını beş yıl süreyle bir kez daha yeniledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, portföyünde yer alan 200'den fazla hava yolu müşterisine uluslararası standartlarda tam kapsamlı yer hizmetleri sağlayan Havaş, Qatar Airways Cargo ile uzun soluklu iş birliğini 2025'in sonuna kadar uzatmak için el sıkıştı.

Yenilenen anlaşma ile Havaş, Qatar Airways Cargo'ya İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya Havalimanları'nda kargo ve antrepo hizmetleri ve Adana Havalimanı'nda kargo hizmeti sağlamayı sürdürecek.

Qatar Airways Cargo'nun ithalat ve ihracat kargolarının sevk ve idaresini üstlenen Havaş ayrıca, özel taşımacılık gerektiren kargolar için tasarladığı ödüllü soğutucu üniteli araçlarıyla, Qatar Airways Cargo'ya antrepoları arasında gümrüklü taşımacılık hizmetine de devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Havaş Genel Müdürü Mete Erna, Havaş olarak, müşteri memnuniyetini merkeze alarak faaliyetlerini son trend çözümlerle sürekli geliştirmeye ve havayolu iş birliklerine katma değer sağlamaya odaklandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yaklaşımla, bugüne kadar uyumlu bir sinerji yakaladığımız Qatar Airways Cargo ile antrepo ve kargo hizmetlerine yönelik anlaşmamızın devamından memnuniyet duyuyoruz. Antrepolarımızın ekipman filosu için tasarladığımız ve ilaç, gıda gibi özel kargo taşımacılığına uygun soğutucu üniteli araçlarımızla ayrıcalıklı hizmetler sunuyoruz. Frigorifik ekipmanlar, Türkiye'de yer hizmetlerinde ilk defa Havaş tarafından kullanılmaya başladı. Ayrıca, yaklaşık 11 milyon avro yatırımla iki kat büyüttüğümüz İstanbul Havalimanı'ndaki antrepomuzun yanı sıra Ankara, İzmir ve Antalya ile birlikte toplam 20 bin 457 metrekarelik antrepo tesislerimizde sektörde ilk olan birçok yeni teknoloji ve donanıma yatırımlar gerçekleştirdik. Operasyonlarımızın verimliliğini daha da artırarak tüm iş ortaklarımızın başarısına katkı sağlamak üzere yeniliklere imza atmayı sürdüreceğiz."

Havaş, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya Havalimanları'ndaki antrepolarında, genel kargolar ile birlikte değerli kargo, bozulabilir kargo, canlı hayvan, tehlikeli madde, radyoaktif madde ve benzeri tüm özel kargolara ev sahipliği yapıyor.

İthalat ve ihracat kargoların sevk ve idaresini gerçekleştirdiği tesislerinde, soğutma gerektiren bozulabilir kargolardan canlı hayvan bekleme odalarına kadar farklı nitelikteki gönderilere uygun özel alanlar yer alıyor.

Özel sevkiyat gerektiren bozulabilir kargoların uçak-antrepo, antrepo-uçak transferleri için frigorifik araçlarıyla ayrıcalıklı hizmet sunuyor. Ayrıca, gümrüklü kargo taşımacılığı hizmeti kapsamında İstanbul-İzmir, İstanbul-Ankara ve İstanbul-Antalya arasında filosundaki frigorifik ekipmanlarda dahil tarifeli karşılıklı seferleri bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt