Havaş, FBO RIGA ile iş birliğini genişletiyor
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Havaş, FBO RIGA ile iş birliğini genişletiyor

Havaş, FBO RIGA ile iş birliğini genişletiyor
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

Havaş Genel Müdürü Mete Erna, "Flight Consulting Group ve özellikle de FBO RIGA ile iş ortaklığımızı genişleterek tüm uçuşlarının yer hizmetleri ve de-icing operasyonlarını üstlenmekten mutluluk duyuyoruz.

Havaş Genel Müdürü Mete Erna, "Flight Consulting Group ve özellikle de FBO RIGA ile iş ortaklığımızı genişleterek tüm uçuşlarının yer hizmetleri ve de-icing operasyonlarını üstlenmekten mutluluk duyuyoruz." dedi.

Havaş'dan yapılan açıklamaya göre, Riga Havalimanı'nda 2010 yılından beri, başta Letonya'nın bayrak taşıyıcısı olmak üzere hava yolu şirketlerine yolcu ve uçuş operasyonlarından bagaj, ramp ve genel havacılık faaliyetlerine kadar tam kapsamlı yer hizmetleri sunan Havaş, özel iş jetlerine ve tarifesiz seferlere hizmet sağlayan Flight Consulting Group ve iştiraki olan FBO RIGA ile iş ortaklığının kapsamını genişletti.

Anlaşma ile Havaş, Riga Havalimanı'nda FBO RIGA'nın hizmet sağladığı özel iş jetlerinin tüm yer hizmetleri ve de-icing (buz çözme) operasyonlarını 2024'e kadar gerçekleştirecek. Ayrıca, iş birliğinin Riga Havalimanı'nın yanı sıra Flight Consulting Group ve Havaş'ın hizmet sunduğu diğer Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu havalimanları ağına da genişletilmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Havaş Genel Müdürü Mete Erna, "Bugüne kadar özel iş jetleri için yer hizmetleri operasyonlarında destek verdiğimiz FBO RIGA ile uyumlu bir sinerji yakaladık. Bu doğrultuda, FBO RIGA'nın 2020 yılında Riga Havalimanı'nda artış kaydeden genel havacılık operasyonlarında güvenli ve eksiksiz yer hizmetleri sunduk. Kendi alanımızda uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve deneyimimizi yurt içinde olduğu gibi yurt dışındaki faaliyetlerimize de taşıyor, faaliyetlerimizi müşteri memnuniyeti odağında gerçekleştirmeyi önemsiyoruz. Bunun bir sonucu olarak, Flight Consulting Group ve özellikle de FBO RIGA ile iş ortaklığımızı genişleterek tüm uçuşlarının yer hizmetleri ve de-icing operasyonlarını üstlenmekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

FBO RIGA Yönetim Kurulu Üyesi Roman Starkov ise, "Riga'da Havaş ile kurduğumuz mükemmel iş ortaklığımız, bize, FBO RIGA için güvenli bir ortaktan çok daha fazlasını verdi. Bu iş birliği, Baltık ülkeleri, Doğu Avrupa, İskandinavya ve Bağımsız Devletler Topluluğu'nda bulunan 23 ülkedeki 40'tan fazla havalimanını kapsayan tüm Flight Consulting Group yer hizmetleri ağının özel iş jetleri ve tarifesiz seferlerine uzandı. İhtiyat gerektiren bu zamanlarda, stratejik bölgelerdeki konumumuzu güçlendirmek için çaba sarf ederken, Havaş ile daha uzun yıllar mükemmellik ve saygıya dayalı iş birliğine hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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