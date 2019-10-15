Havaş, DG AutoCheck sisteminin Türkiye'deki ilk kullanıcısı oldu

15.10.2019 11:36

Havaş, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) tehlikeli madde kargo kabullerinde verimliliği ve emniyeti artırmaya yönelik geliştirdiği Tehlikeli Madde Otomatik Kontrol (DG AutoCheck) sistemini faaliyetlerine taşıyan Türkiye'deki ilk yer hizmetleri şirketi oldu.

Havaş'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Letonya ve Suudi Arabistan'da toplam 31 havalimanında 200'den fazla hava yolu şirketine yer hizmetleri sağlayan Havaş, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) hava kargo sektöründe tehlikeli madde olarak tanımlanan gönderilerin uluslararası standartlara uygun olarak kabulü için geliştirdiği dijital çözümü Tehlikeli Madde Otomatik Kontrol (DG AutoCheck) sistemini antrepo hizmetlerine taşıdı.

Türkiye'de yer hizmetleri sektöründe ilk kez Havaş'ın İstanbul Havalimanı'ndaki antreposunda kullanmaya başladığı uygulama, IATA Tehlikeli Madde Yönetmeliği'nde yer alan tüm ilgili kural ve düzenlemelere uygunluk kontrollerinin daha etkin yönetilmesine imkan tanırken, ambalajların işaret ve etiketlerinin doğrulanması işlemlerini de kolaylaştırıyor.

Geniş veri tabanı ve sürekli güncelleme desteği bulunan DG AutoCheck, optik karakter tanıma teknolojisi ile manuel işlemlerle tutulan kayıtları elektronik verilere dönüştürerek yasal yönetmeliklerdeki verilere göre belge kontrollerinin otomatik olarak gerçekleştirilmesini sağlıyor. Uyumsuzluğa ilişkin yasal para cezaları riskini en aza indirerek işlem süreçlerinin emniyetli ve verimli olarak en kısa sürede gerçekleştirilmesine imkan sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak, şu ifadeleri kullandı:

"IATA ile iş birliğimizden ve DG AutoCheck'in Türkiye'de yer hizmetleri alanındaki ilk kullanıcısı olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Hava kargo sektörü hızlı büyümesini sürdürüyor. Sektör hacminin ise önümüzdeki 20 yıl içinde iki katına çıkacağı öngörülüyor. Bu paralelde ek yatırımlarla 40 bin metrekare alanda iki katına kadar büyüttüğümüz İstanbul Havalimanı'ndaki antrepo tesislerimiz ile birlikte, dijital dönüşüm odağında çağı yakalayan yeni teknolojilerle hizmetlerimizi de geliştiriyoruz. Tehlikeli madde kargo kabullerinde devreye aldığımız IATA'nın DG AutoCheck sisteminin, emniyet ve operasyonel verimliliği artırarak ülkemizde hava kargo sektörüne yeni bir boyut kazandıracağına inanıyorum. İş ortaklarımıza sunduğumuz hizmetin verimliliğini daha da artırmak üzere inovasyona yönelik yatırımlarımıza devam edeceğiz."

IATA Havalimanı, Yolcu Kargo ve Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Nick Careen ise, "Emniyet sektörümüz için her zaman ilk sırada yer alıyor. Havaş, DG AutoCheck'i tehlikeli madde kargo kabul süreçlerinde uygulayarak, verimlilik, uygunluk ve emniyet konularına olan bağlılığını da göstermiş oldu. Kargo tedarik zincirindeki diğer firmaları da Havaş'ın liderliğini takip etmeleri için teşvik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA