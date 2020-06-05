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Havaş 31 istasyonda hazırlıklarını tamamladı, 20 havalimanında hizmete başladı

Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak, "Önceliğimiz her zaman çalışanlarımızın ve yolcularımızın sağlığı ve güvenliğidir.

Havaş 31 istasyonda hazırlıklarını tamamladı, 20 havalimanında hizmete başladı
05.06.2020 12:31 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:31

Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak, "Önceliğimiz her zaman çalışanlarımızın ve yolcularımızın sağlığı ve güvenliğidir. Türkiye'deki 31 istasyonumuzda tam olarak hazırız. İlk etapta yirmi havalimanında tarifeli uçuşları karşıladık." ifadelerini kullandı.

Havaş'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Havaş Türkiye, Letonya ve Suudi Arabistan'da 31 havalimanında 200'den fazla hava yoluna hizmet sunuyor.

Şirket, seyahat yasaklarının kalkmasıyla bu haftadan itibaren İzmir Adnan Menderes, Antalya, Ankara Esenboğa, Bodrum, Dalaman, Gazipaşa, Gaziantep, Batman, Ordu Giresun, Şanlıurfa, Sivas, Adana, Konya, Kayseri, Trabzon, Elazığ, Muş, Adıyaman, Ağrı ve Amasya-Merzifon havalimanlarında tarifeli uçuşlara hizmet vermeye başladı.

Koronavirüse karşı ulusal ve uluslararası havacılık otoritelerinin belirlediği önlemleri tam olarak hayata geçiren şirket, Letonya'nın ardından Türkiye'de de tarifeli uçuşların başlamasıyla kapasite artırdı.

Havalimanı ve şehir merkezi arasında hizmet veren Havaş otobüsleri de, fiziksel mesafe önlemleri, maske zorunluluğu ve düzenli dezenfeksiyon çalışmalarıyla Ankara, İzmir, Antalya, Trabzon, Bodrum, Dalaman, Gazipaşa, Elazığ, Erzincan, Adana, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Konya, Mardin, Ordu-Giresun, Samsun, Sivas ve Şanlıurfa'da hizmete başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak, Türkiye'de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan "Hava alanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi"nde belirtilen tüm önlemleri tam ve eksiksiz olarak operasyonlara uygulayarak sertifikalarını aldıklarını bildirdi.

Koçak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önceliğimiz her zaman çalışanlarımızın ve yolcularımızın sağlığı ve güvenliğidir. Geride bıraktığımız süreçte sınırlı sayıda çalışanımızla tahliye seferleri, yolcu transferleri, tarifeli kargo ve yardım malzemesi taşıyan uçaklara hizmet sağlayarak önemli bir görev üstlendik.

Türkiye'deki 31 istasyonumuzda tam olarak hazırız. İlk etapta 20 havalimanında tarifeli uçuşları karşıladık. Önümüzdeki günlerde diğer istasyonlarımızın da tam kapasite hizmet vermesini bekliyoruz."

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Havaş, çalışma alanlarındaki sosyal mesafe düzenlemeleri, düzenli dezenfeksiyon işlemleri, havalandırma sistemleriyle birlikte, tüm çalışanlarına günlük olarak maske, el antiseptiği, siperlik, tulum, gözlük gibi koruyucu ekipmanlar sağlıyor.

Operasyon sırasında ortak kullanımda olan bilgisayarlar ve ekipmanın yanı sıra telefon, mikrofon, telsiz gibi tüm ekipman ve araçlar da her kullanıcı değişiminde dezenfekte ediliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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