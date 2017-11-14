Havaray Projesi İptal

Havaray Projesi İptal

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal, Sefaköy Beşyol'dan Başakşehir'e 15 km'lik havaray projesinin iptal edildiğini, yerine metro ve hafif raylı sistem olarak projenin revize edilip yeniden ihaleye çıkarılacağını açıkladı.

Havaray Projesi İptal

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal, Sefaköy Beşyol'dan Başakşehir'e 15 km'lik havaray projesinin iptal edildiğini, yerine metro ve hafif raylı sistem olarak projenin revize edilip yeniden ihaleye çıkarılacağını açıkladı.

(İHA)