Havana sendromu nedir? Havana sendromu belirtileri neler?

Havana Sendromu, Küba'daki ABD ve Kanada büyükelçiliği personellerinin yaşadığı bir dizi tıbbi bulgu ve semptomdur. Küba'daki Amerikalı ve Kanadalı diplomatik personelin 2016'nın sonlarına kadar uzanan çeşitli sağlık sorunları yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Peki, Havana sendromu nedir? Havana sendromu belirtileri neler?

ABD Bilimler Akademisi tarafından Aralık 2019'da yayımlanan bir raporda, söz konusu hastalığa, yönlendirilmiş mikrodalga radyasyonunun yol açmış olabileceği fakat henüz net bir çıkarım yapılamayacağı söylendi. Havana Sendromu, Küba'daki ABD ve Kanada büyükelçiliği personellerinin yaşadığı bir dizi tıbbi bulgu ve semptomdur. Küba'daki Amerikalı ve Kanadalı diplomatik personelin 2016'nın sonlarına kadar uzanan çeşitli sağlık sorunları yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Peki, Havana sendromu nedir? Havana sendromu belirtileri neler? Şte detaylar haberimizde...

HAVANA SENDROMU NEDİR?

Havana sendromu, Küba'daki Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada büyükelçiliği personellerinin yaşadığı bir dizi tıbbi bulgu ve semptomdur. Küba'daki Amerikalı ve Kanadalı diplomatik personelin 2016'nın sonlarına kadar uzanan çeşitli sağlık sorunları yaşadıkları ortaya çıktı.

ABD hükûmeti Küba'yı bu semptomlara neden olan belirsiz saldırıları kasten gerçekleştirmekle suçladı. ABD buna yanıt olarak büyükelçiliğindeki personel sayısını minimuma indirdi. 2018'de Çin'deki ABD'li diplomatlar, Küba'da bildirilenlere benzer sorunların yanı sıra, diğer ülkelerde faaliyet gösteren ve bu ülkelerle dünyadaki Rus gizli operasyonlarına karşı koymanın yolları konusunda müzakere eden gizli CIA ajanları bildirdi.

2018'de JAMA dergisinde yayınlanan Küba'daki etkilenen diplomatlarla ilgili daha sonraki çalışmalar, diplomatların bir tür beyin hasarı yaşadığına, ancak yaralanmaların nedeninin belirlenemediğine dair kanıtlar buldu. JAMA dergisinin çalışmasının bir yazarı, mikrodalga silahlarını bu olay için "ana şüpheli" olarak değerlendirdi.

Havana sendromu, Küba'daki Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada büyükelçiliği personellerinin yaşadığı bir dizi tıbbi bulgu ve semptomdur. Küba'daki Amerikalı ve Kanadalı diplomatik personelin 2016'nın sonlarına kadar uzanan çeşitli sağlık sorunları yaşadıkları ortay Aralık 2020'de, ABD Ulusal Bilimler, Mühendislik ve Tıp Akademileri'nin bir uzman komitesi tarafından Dışişleri Bakanlığı tarafından yaptırılan bir çalışma, raporunu yayınladı ve "yönlendirilmiş" mikrodalga radyasyonun, Küba ve Çin'deki Amerikalı diplomatlar arasındaki hastalıkların olası nedeni olduğu sonucuna vardı.

HAVANA SENDROMUNUN BELİRTİLERİ NELER?

En çok merak edilen noktalardan biri de bu hastalığın belirtilerinin ne olduğu yönünde. Bugüne kadar Havana sendromuna yakalananlar kulak ağrısı, şiddetli baş ağrısı, yüksek düzeyli sesler duyma, baş dönmesi, görme ve hafıza sorunları gibi şikâyetlerde bulundular.