Havan topunun Kamışlı'ya düşme anı kameralara yansıdı

10.10.2019 16:23

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonucu bölgedeki çatışmalar devam ediyor. DHA Temsilcisi Mücahit Yolcu, Nusaybin'de canlı yayına hazırlanırken Kamışlı'ya havan topu düştü. O anlar saniye saniye kaydedildi.