Havan topunun Kamışlı'ya düşme anı kameralara yansıdı

Havan topunun Kamışlı'ya düşme anı kameralara yansıdı

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonucu bölgedeki çatışmalar devam ediyor. DHA Temsilcisi Mücahit Yolcu, Nusaybin'de canlı yayına hazırlanırken Kamışlı'ya havan topu düştü. O anlar saniye saniye kaydedildi.

10.10.2019 16:23
Havan topunun Kamışlı'ya düşme anı kameralara yansıdı

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonucu bölgedeki çatışmalar devam ediyor. DHA Temsilcisi Mücahit Yolcu, Nusaybin'de canlı yayına hazırlanırken Kamışlı'ya havan topu düştü. O anlar saniye saniye kaydedildi.

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