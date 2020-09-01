Havan ne demek? Havan nedir? Mutfak malzemesi havan nerelerde kullanılır?
Mutfak malzemelerinden olan havanın anlamı merak ediliyor. Peki, Mutfak malzemesi havan nerelerde kullanılır? Havan ne demek? Havan nedir?
01.09.2020 17:06 | Son Güncelleme: 01.09.2020 17:14
Yemek yapım aşamalarından en sık kullanılan aparatlardan olan havan merak konusu oldu. Havan ne demek? Havan nedir? Mutfak malzemesi havan nerelerde kullanılır?
HAVAN NE DEMEK?
Havan:
Farsça haven
1. isim İçinde bir şey dövüp ufalamaya yarayan, tahta, taş, maden veya plastikten yapılan kap.
2. isim, eskimiş Tütün kıyma makinesi.
HAVAN NERELERDE KULLANILIR?
Havan; katı maddeleri küçültüp toz haline getirmeye yaradığı gibi, katı bir maddeyi bir sıvı içinde ezerek dağıtmaya, böylece çözünmesini kolaylaştırmaya yarar. Dövülecek maddeye uygun havan kullanmak gerekir.