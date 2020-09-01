Havan ne demek? Havan nedir? Mutfak malzemesi havan nerelerde kullanılır?
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Havan ne demek? Havan nedir? Mutfak malzemesi havan nerelerde kullanılır?

Mutfak malzemelerinden olan havanın anlamı merak ediliyor. Peki, Mutfak malzemesi havan nerelerde kullanılır? Havan ne demek? Havan nedir?

Havan ne demek? Havan nedir? Mutfak malzemesi havan nerelerde kullanılır?
01.09.2020 17:06 | Son Güncelleme: 01.09.2020 17:14

Yemek yapım aşamalarından en sık kullanılan aparatlardan olan havan merak konusu oldu. Havan ne demek? Havan nedir? Mutfak malzemesi havan nerelerde kullanılır?

HAVAN NE DEMEK?

Havan:

Farsça haven

1. isim İçinde bir şey dövüp ufalamaya yarayan, tahta, taş, maden veya plastikten yapılan kap.

2. isim, eskimiş Tütün kıyma makinesi.

HAVAN NERELERDE KULLANILIR?

Havan; katı maddeleri küçültüp toz haline getirmeye yaradığı gibi, katı bir maddeyi bir sıvı içinde ezerek dağıtmaya, böylece çözünmesini kolaylaştırmaya yarar. Dövülecek maddeye uygun havan kullanmak gerekir.

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