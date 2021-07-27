HAVALİMANLARINDA UNUTULAN EŞYALAR SATIŞA ÇIKARILDI
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HAVALİMANLARINDA UNUTULAN EŞYALAR SATIŞA ÇIKARILDI

HAVALİMANLARINDA UNUTULAN EŞYALAR SATIŞA ÇIKARILDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL, Sabiha Gökçen ve Antalya Havalimanları'nda unutulan eşya ve valizler ile çeşitli sebeplerle gümrüğe takılan eşyalar satışa çıkarıldı.

İSTANBUL, Sabiha Gökçen ve Antalya Havalimanları'nda unutulan eşya ve valizler ile çeşitli sebeplerle gümrüğe takılan eşyalar satışa çıkarıldı. Yolcuların havalimanlarında unuttuğu eşya ve valizler ile çeşitli sebeplerle gümrüğe takılan eşyaların ihale usulüyle satışı yapıldı. Binlerce valizin satışa sunulduğu ihaleyi kazanan firma,  Fatih İlçesi Cerrahpaşa Mahallesi'ndeki dükkanda ürünleri satışa sundu. Elektronik malzemeleri, cep telefonları, tabletler, kola saatleri, çantalar, parfümler ve güneş gözlükleri başta olmak üzere birçok eşyanın bulunduğu dükkana vatandaşlar ilgi gösterdi.

"YARINDAN İTİBAREN SATIŞA BAŞLIYORUZ"Firma sahibi Lokman Şat, "Ben 2020 - 2021 havalimanı gümrük mallarını aldım. Unutulan eşyaları, dolu valizleri geçen hafta aldım. Yarından itibaren satışa başlayacağız. İstanbul dışından gelen arkadaşlara söylüyorum; toptan satışlarımız yoktur. Satın almaya gelen arkadaşların yanında bavulları açacağız. Buradan açtığımız valizlerin direkt satışına başlayacağız. İçinde cep telefonu da var tablette var. Özellikle marka ürünler çok. Senede bir havalimanı ihalesi oluyor, bu sene de ben aldım. Yurt dışından gelen arkadaşlar bu bavulları unutuyor ya da gümrüğe takılıyor" dedi. 

"DAHA ÖNCE 500 LİRALIK PARFÜMÜ 130 LİRAYA ALDIM"

Dükkana gelen Orhan Aktan, "Daha önce 500 liralık parfümü 130 liraya aldım. 600-700 liralık ayakkabıları 200-300 liraya buradan alabiliyorum" ifadelerini kullandı. Bugün de dükkan satış yapıldı. 

- İstanbul
HAVALİMANLARINDA UNUTULAN EŞYALAR SATIŞA ÇIKARILDI
HAVALİMANLARINDA UNUTULAN EŞYALAR SATIŞA ÇIKARILDI
HAVALİMANLARINDA UNUTULAN EŞYALAR SATIŞA ÇIKARILDI
HAVALİMANLARINDA UNUTULAN EŞYALAR SATIŞA ÇIKARILDI
HAVALİMANLARINDA UNUTULAN EŞYALAR SATIŞA ÇIKARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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