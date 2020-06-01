Havalimanlarında kapıda vedalaşma dönemi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Havalimanlarında kapıda vedalaşma dönemi

SEYAHAT kısıtlamasının ardından iç hat uçuşlarının başladığı havalimanlarında sadece bilet sahiplerinin terminale alınması nedeniyle yolcular kendisini uğurlamaya gelen yakınlarıyla kapıda vedalaştı.

Havalimanlarında kapıda vedalaşma dönemi
01.06.2020 14:51 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:55

SEYAHAT kısıtlamasının ardından iç hat uçuşlarının başladığı havalimanlarında sadece bilet sahiplerinin terminale alınması nedeniyle yolcular kendisini uğurlamaya gelen yakınlarıyla kapıda vedalaştı. Terminal kapısında yakınlarının uğurladığı Gülay Çevik, "Onlar arkamda öksüz gibi kaldı. Bu durum beni biraz üzdü" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında mart ayında durdurulan uçak seferleri, seyahat kısıtlamasının sona ermesiyle bugün yeniden başladı. Aylar sonra yolcularına kapısını açan havalimanlarında koronavirüse karşı bir dizi güvenlik önlemi alındı. Uçuş için terminale gelen yolcuların ilk olarak terminal kapısındaki kontrol noktasında biletleri ve HES kodları kontrol edildi. Terminale sadece biletli yolcuların girişine izin verildi. Yolcular kendisini uğurlamaya gelen yakınlarıyla kapıda vedalaşmak zorunda kaldı.

Terminale giren yolcuların ilk olarak termal kamera ile vücut ısıları ölçüldü. Kontrol noktasında eşyaların bırakıldığı kutular ise her kullanım sonrasında çalışanlar tarafından dezenfekte edildi. Terminal içerisindeki noktalarda ellerini dezenfekte eden yolcular daha sonra biletlerini almak için gişeler önünde sosyal mesafeye uygun şekilde sırasını bekledi. Yolcular ile çalışanlar arasında bir cam bölme bulunan gişelerde bilet alan yolcular, sosyal mesafe kuralı gereği hazırlanan koltuklarda uçuş saatlerini bekledi.Havalimanında, giden yolcuların yanı sıra Antalya'ya inen yolcular da bir dizi önlemden geçiyor. Uçaktan inen yolcuların ilk olarak terminal girişindeki termal kamera ile vücut ısıları ölçülüyor. Ardından bagaj bekleme alanına giden yolcular, sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde anonslarla uyarılıyor. Başkasının çantasına dokunmayan yolcular, kendi çantalarını alarak terminalden ayrılıyor.

İstanbul'a torununu almaya giden Gülay Çevik, "Girişte HES kodumuzu ve biletlerimizi sordular. Maskemiz takılı halde içeri girdik. Yakınlarımla kapıda vedalaşmak acı bir duygu ama sağlığımız için bu gerekli. Onlar arkamda öksüz gibi kaldı. Bu durum beni biraz üzdü" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Haber
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, 'Nefes alamıyorum' şeklinde slogan attı Haber
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu Haber
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm detayları
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm...
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulamasına erişim sağlanamıyor
Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulamasına erişim sağlanamıyor
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı
Kamu bankaları %0,49'dan başlayan faiz oranıyla taşıt kredisi veriyor! İşte alınan paraya göre geri ödeme tablosu
Kamu bankaları %0,49'dan başlayan faiz oranıyla taşıt kredisi veriyor! İşte alınan paraya göre geri ödeme...
Mantar toplamaya giden adam, 2 bin 800 yıllık tarihi duvar buldu
Mantar toplamaya giden adam, 2 bin 800 yıllık tarihi duvar buldu
Geçmiş bayram ziyareti pahalıya patladı! 12 ev ve 66 kişi karantinaya alındı
Geçmiş bayram ziyareti pahalıya patladı! 12 ev ve 66 kişi karantinaya alındı
Adana'da insanların umutlarını çalan hırsızlık kamerada
Adana'da insanların umutlarını çalan hırsızlık kamerada
Zonguldak'ta katil arı paniği! Üreticiler 20 bal ormanı için yardım istedi
Zonguldak'ta katil arı paniği! Üreticiler 20 bal ormanı için yardım istedi
Malatyaspor, Beşiktaş'ın gündemindeki Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattığını federasyona bildirdi
Malatyaspor, Beşiktaş'ın gündemindeki Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattığını federasyona bildirdi
Boş arsaya çocuklar için park yapan vatandaş muhtar tarafından darp edildi
Boş arsaya çocuklar için park yapan vatandaş muhtar tarafından darp edildi
Ünlü Hacker grubu Anoynmous da gösterilere katıldı! İki kurumun sitesi erişime kapandı
Ünlü Hacker grubu Anoynmous da gösterilere katıldı! İki kurumun sitesi erişime kapandı
Almanya'da apartman yangınında bir Türk hayatını kaybetti
Almanya'da apartman yangınında bir Türk hayatını kaybetti
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
'20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü' denmişti! Olayın perde arkasında 'ezan' tartışması varmış
"20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü" denmişti! Olayın perde arkasında "ezan" tartışması...
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Bülent Kuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz İrem Derici Seren Serengil
Spor Ali Koç İlhan Cavcav Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Şehit Çocuk Ankara Haziran
Şu an buradasınız: Havalimanlarında kapıda vedalaşma dönemi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 14:55:02. #1.15#
title