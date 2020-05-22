Havalimanlarına "uçulabilir sertifikası" verilecek
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Havalimanlarına "uçulabilir sertifikası" verilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hükümet olarak çeşitli tedbirler aldıklarını belirterek, normalleşme sürecinde havalimanlarına "uçulabilir sertifikası" vereceklerini bildirdi.

Havalimanlarına
22.05.2020 10:03 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:03

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hükümet olarak çeşitli tedbirler aldıklarını belirterek, normalleşme sürecinde havalimanlarına "uçulabilir sertifikası" vereceklerini bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Çin'de başlayan ve dünyada pandemi haline gelen Kovid-19 ile mücadele kapsamında tüm bakanlıkların çeşitli tedbirler aldığını hatırlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak da havalimanlarına ilişkin sertifikasyon programı yaptıklarını ifade eden Karaismailoğlu, söz konusu sertifikasyon programıyla tüm havalimanlarının tekrar düzenleneceğini kaydetti.

Programın Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun öngörüleri doğrultusunda hazırlandığını vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Normalleşme sürecinde havalimanlarına 'uçulabilir sertifikası' verilecek. Sertifikasyon programına yönelik genelge de hazırlanarak tüm havalimanlarına gönderildi. Genelge kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz tarafından bilgilendirme ve denetimler yapılacak, şartları karşılayan havalimanlarına bakanlığımızca sertifika verilecek. Bu sertifika aynı zamanda muhatap ülke ve hava yollarıyla da paylaşılacak olup, havalimanlarımızda Kovid-19 salgınına karşı tüm tedbirlerin alındığı belgelenmiş olacak."

"Toplu taşıma işletmelerine ilişkin tedbirler alınıyor"

Karaismailoğlu, benzer şekilde hava yollarında salgının önlenmesi nedeniyle alınacak tedbirleri gösteren genelgenin de hazırlık aşamasında olduğunu bildirdi.

Söz konusu genelge taslağının hazırlandığını belirten Karaismailoğlu, "Sağlık Bakanlığımızın görüşleri çerçevesinde son hali verilerek genelge yayınlanacak ve sahada da Kovid-19 pandemisine karşı her türlü tedbirin alındığı tescillenecek. Ayrıca bakanlığımızca havalimanlarına yapılan toplu taşıma işletmelerine ilişkin tedbirler de belirlenmiş ve uygulamaya geçmiştir. Diğer bakanlıklarımız tarafından alınan turizm tesislerine ilişkin sertifikalandırma faaliyetleri de sürdürülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Dış hat uçuşlarının da emniyetli şekilde başlaması planlanmaktadır"

Karaismailoğlu, söz konusu düzenlemelerle ulaştırma ve konaklamaya ait tüm paydaşların gerekli tedbirleri almakta olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu sayede tüm salgın ihtimallerine karşı gereken tedbirleri bütüncül olarak alan ilk ülke Türkiye olacak. Ülkemizde bayramdan sonra başlaması planlanan iç hat uçuşların daha güvenli yapılması imkanı oluşturuldu. Dış hat uçuşlarla ilgili uluslararası kuruluşlar ve muhatap ülkelerle görüşmeler sürdürülmektedir. Bu görüşmeler sonucunda, dış hat uçuşlarının da emniyetli şekilde başlaması planlanmaktadır."

Kovid-19'un etkisini azaltmak ve hava taşıma operasyonlarını kolaylaştırmak amacıyla başka bir düzenleme daha yapıldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, tehlikeli madde çözeltileri içeren el dezenfektanlarının ve virüslü kan örneklerinin taşınmasıyla ilgili tehlikeli madde yenileme eğitimlerinin geçerlilik sürelerine ilişkin genelge yayımlandığını belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, bu genelgeyle azami 4 ay uzatılabilecek yenileme eğitimlerinin kapsamının belirlendiğini ve en geç 31 Ağustos'ta dolacak tüm sertifikaları kapsayacak şekilde bunların genişletilmesinin sağlandığını bildirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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