Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği'nde değişiklik

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce, temsil, gözetim ve yönetim, ikram servis, uçuş operasyon, uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi ile kargo ve posta hizmetini kapsayan C grubu çalışma ruhsatı, yerli hava taşıyıcılarına talep etmeleri halinde verilebilecek.