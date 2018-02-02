Havalimanından 500 Bin TL'lik Kablo Çalan Şüpheliler Yakalandı
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Havalimanından 500 Bin TL'lik Kablo Çalan Şüpheliler Yakalandı

SİVAS'ta Nuri Demirağ Havalimanı'nda nöbetçi kulübesinden yaklaşık 500 bin TL değerindeki kabloları çalan şüpheliler, polisin 3 aylık çalışması sonucunda yakalandı.

Havalimanından 500 Bin TL'lik Kablo Çalan Şüpheliler Yakalandı

SİVAS'ta Nuri Demirağ Havalimanı'nda nöbetçi kulübesinden yaklaşık 500 bin TL değerindeki kabloları çalan şüpheliler, polisin 3 aylık çalışması sonucunda yakalandı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

15 Ekim 2017 tarihinde Nuri Demirağ Havalimanı'nda bulunan nöbetçi kulübelerinden yaklaşık 500 bin TL değerinde kablo çalındı. Olay üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 3 aylık bir çalışma sonucu olayın şüphelileri M.E, E.Ç., Ş.K., H.D., R.Ç., A.U., ve O.Y'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E., E.Ç. ve Ş.K. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. - Sivas

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