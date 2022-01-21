Havalimanındaki şüpheli çantaları "Haylaz" ve "Ilık" kontrol ediyor - Haberler
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Havalimanındaki şüpheli çantaları "Haylaz" ve "Ilık" kontrol ediyor

Havalimanındaki şüpheli çantaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl Havalimanında şüpheli çantaların kontrolünü "Haylaz " ve "Ilık " isimli bomba arama köpekleri yapıyor.

Bingöl Havalimanında şüpheli çantaların kontrolünü "Haylaz " ve "Ilık " isimli bomba arama köpekleri yapıyor.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli köpek unsurları, havalimanında vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri maksadıyla görevlendirildi. Havalimanında görevlendirilen "Haylaz" ve "Ilık" isimli bomba arama köpekler, uçuş öncesi çanta ve valiz araması yapıyor.

Arama faaliyetlerinde etkin rol üstlenen bomba arama köpeklerinin, suçun önlenmesi ve suçlunun tespitine yönelik çalışmalarda büyük önem arz ettiği belirtildi. - BİNGÖL

Havalimanındaki şüpheli çantaları Haylaz ve Ilık kontrol ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Bingöl, Köpek, Bomba, 3. Sayfa, Haber

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