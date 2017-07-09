Havalimanındaki Polis Noktasına Saldırı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Selahaddin Eyyubi Havalimanı girişindeki polis noktasına yapılan saldırıda 1 polis yaralanırken, 2 terörist ise etkisiz hale getirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "09.07.2017 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Dağlıca yolu üzerinde bulunan Selahaddin Eyyubi Havalimanı girişindeki polis noktasına eylem girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarından 2'si kobra aracı ile tespit edilerek etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan saldırı neticesinde 1 polis memuru hafif yaralanmıştır. Bölgede geniş çaplı operasyon devam etmekte olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.



(İHA)