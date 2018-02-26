Havalimanında Yanlış Valiz Alan Kazak İş Adamı ve Eşinin Türkiye Tatili Kabusa Döndü
Tatil için geldikleri İstanbul'daki havalimanında yanlış valizi aldıkları için tutuklanan Kazakistanlı iş adamı ve eşi, 22 gün hapis yattı. Çift, 4 ay süren davanın sonunda ülkelerine geri dönebildi.
Kazakistanlı iş adamı Vyacheslav Sapa ile eşi Tatyana, geçen Kasım'da tatil için İstanbul'a geldi. İkili, havalimanında yanlış çantayı aldıklarını sonradan fark etti.
HIRSIZLIKTAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
İkili, hırsızlıktan cezaevine gönderildi. Kazak çiftin arkadaşları Halil İbrahim Seyithanoğlu ise çifti kurtarmak için harekete geçti.
Sonunda çantası yanlışlıkla çalınan kişinin Dilshod Yadgarov olduğu belirlendi. Yadgarov, "Şikayetçi değilim" dedi.
Bunun üzerine çift, yurt dışına çıkış yasağı konularak 22 gün hapis yattıktan sonra salıverildi.
Ülkelerine dönemeyen Kazak çift, 4 ay boyunca arkadaşları Seyithanoğlu tarafından misafir edildi. Sonunda çift, yargılandıkları davadan beraat etti. Bu kararın ardından ikili, 4 ay sonra ülkelerine dönebildi.
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Haber saçma geldi ama gerçek se Bidaha bunlar başka ülkeye gitmek için bile Türkiye nin üstünden uçakla geçmez. Kıyıdan dolaşırlar.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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tecavuz etselerdi bavul sahibine, daha az yatarlardı :))Cevap Yaz 41 1 Yayından KaldırBUMBUM: :))))1 Yayından KaldırREAL-İST: onu dogru dedin sapıklar ceza almıyor11 1 Yayından Kaldır
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kimse yanlis canta aldi diye hapis yatmaz ya haberde yanlislik var yada bu isin icinde baska bi durum var direk bu haberi okuyunca farkli yansitildigini anlamamak mumkun degil. .Cevap Yaz 21 1 Yayından Kaldır