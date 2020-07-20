Havalimanında uyuşturucu operasyonu: 17 kilo esrar ele geçirildi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda 17 kilo esrar ele geçirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda 17 kilo esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Temmuz tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'na inen 36 yaşındaki S.Y. adlı bir yolcudan şüphelenerek yakın takibe aldı. Bir süre sonra 'Gelen Yolcu Terminali'nde polislerce durdurulan S.Y., Risk Analiz Odasında bavulu ve üzeri didik didik arandı. Zanlıya ait bavulda naylona sarılı vaziyette daralı ağırlığı 17 kilo gelen esrar maddesi ele geçirildi. Valizinde uyuşturucu madde bulunan S.Y. gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan S.Y.'nin, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA