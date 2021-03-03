Havalimanında "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yaptıkları iddia edilen 7 görevli gözaltına alındı

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İstanbul Havalimanında düşük fiyattan döviz bozarak irtikap suçu işledikleri ve tırnakçılık yoluyla nitelikli hırsızlık yaptığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanında düşük fiyattan döviz bozarak irtikap suçu işledikleri ve tırnakçılık yoluyla nitelikli hırsızlık yaptığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar geliş-gidiş katı transit bölgede bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı İstanbul Havalimanı Gümrük Saymanlık Müdürlüğüne bağlı veznede çalışan memurlarla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, yurt dışından gelen ve yurt dışına çıkacak yabancıların vize ihlal cezalarını dolar ve avro olarak ödeme yapmak istemeleri üzerine burada çalışan bazı kişilerin, yetkileri olmamasına rağmen dövizleri merkez bankasının kur fiyatından daha düşük kurdan bozarak irtikap suçu işledikleri belirlendi.

Şüphelilerin TL olarak yapılan ödemelerde de el çabukluğu yaparak "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yaparak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Bunun üzerine irtikap ve tırnakçılık yoluyla nitelikli hırsızlık yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst ve adreslerinde yapılan aramada 109 bin 713 dolar, 10 bin 570 avro, 50 İngiliz Sterlini ve 40 bin lira ele geçirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ