Havalimanında Taşınabilir Şarj Cihazı Patladı (2)

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) İstanbul'dan İngiltere'nin Birmingham kentine gidecek olan Hint asıllı İngiliz yolcu R.H., uçağa binmek üzere geldiği son kontrol noktasında cep telefonuna ait güç ünitesini yanına alamayacağını öğrenince sinirlenerek yere attı. Bunun sonucunda da cihazın yanarak duman ve kıvılcımlar çıkarması nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda kısa süreli panik yaşandı.



Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan İngiltere'nin Birmingham kentine gidecek olan ve açıkta park halinde bekleyen THY'nin tarifeli uçağı için Dış Hatlar Gidiş Terminali'ndeki 702 numaralı kapıda yolcu alımına başlandı. Özel yer hizmetleri şirketinin terminalde yaptığı son kontroller sırasında İngiliz vatandaşı yolcu R.H'nin yanında, halk arasında "powerbank" olarak bilinen 'Güç Ünitesi) taşınabilir şarj cihazının bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine yolcuya, bu cihazların uçağa alınmasının yasak olduğu söylendi.



Yolcu, bu cihazı yanına alamayacağı konusunda kendisine daha önce bilgi verilmediğini söyledi. Ancak görevliler kendisine alamayacaklarını ve teslim etmesi gerektiğini söyleyince R.H sinirlenerek cihazı yere fırlattı. İngiliz yolcunun kendisine izin verilmemesine sinirlenerek fırlattığı cihaz 702 numaralı köprüdeki yolcuların geçtiği kapının yanına kadar gitti.



Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre sert bir şekilde yere çarpan cihazdan bu bölgede bir anda dumanlar çıktı. Yoğun dumanın arkasından da kısa devre sonucu şerareler çıktı. Bu sırada, terminalde kısa süreli bir panik meydana geldi. Olaya polis hemen müdahale etti. İtfaiye ve sağlık birimleri hemen olay yerine geldi. Yolcuya daha sonra polis ekipleri tarafından müdahale edildi. Bir süre terminalde bekletilen R.H, Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



RH'nin çıkan tartışmada bir an öfkelenerek cihazı yere attığını, ne olduğunu anlamadan cihazdan dumanlar yükseldiğini kaydederek, olaydan dolayı pişmanlık ve üzüntü duyduğunu söylediği öğrenildi.



- İstanbul