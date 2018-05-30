Havalimanında Şüphe Üzerine Durdurulan İki Turistin Üzerinden Yüzlerce Pırlanta Çıktı
Antalya Havalimanında, polisin şüphelenip üstünü aradığı iki yolcunun üzerinden, piyasa değeri 332 bin lira olan 544 adet değerli taş ele geçirildi.
Antalya Havalimanı'nda polis ekipleri durumlarından şüphelendikleri iki Afgan yolcuyu takibe aldı. Şüphelilerin üst aramasında giysilerinin gizli bölmelerinde küçük poşetlere konulmuş 543 pırlanta ve 1 zümrüt ele geçirildi.
POLİS ŞÜPHELENİP DURDURDU
Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Havalimanında görevli polis ekipleri, durumlarından şüphelendikleri Afganistan uyruklu A.S. ve A.S.U'yu takibe aldı. Polis ekipleri durdurdukları şüphelilerin üst aramasında, giysilerin gizli bölmelerinde küçük poşetlere konulmuş ve yurda kaçak yollardan sokulduğu tespit edilen 543 pırlanta ve bir zümrüt ele geçirdi.
PİYASA DEĞERİ 332 BİN LİRA
İki şüpheli ile pırlanta ve zümrüt taşların Türkiye'de satışı konusunda yardımcı olacağı öğrenilen H.D. gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Pırlantalar ve zümrütün piyasa değerinin 332 bin lira olduğu belirtildi.
-
yakalanan kıymetli mallar, dava sonubda hazineye devredilip, satılıp, gelir kaydedilmeli. . yosam peşkeş olur. . yazuk. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
turkiyenin mahkemesi sucluyu yakala ve serbes birak ulan sinir disi et gitsin bir dahada ulkeye sokma zaten elini kolunu sallayarak ulkemiz yol gecen hanina dondu sinir konturolu vize uygulamasi yok hukumet yonetimi hic birsey yapmiyor buyrun gelin bu dangalak surusune birde turk kimligi pasaport verin daha iyi olurCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
ayy keşke bir tanesini alsaydım . ne kadar güzeldir şimdi onlarCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Ben olsam halka pirlantalari dahitirdim hastası olan çok gariban varCevap Yaz 1 Yayından KaldırBABASJO: Halka versen yemeğe kalkar bilmezki. Ne ise yarar altın olsa amenna onu bu işin pirince vermek lazım vergide 02 Yayından Kaldır