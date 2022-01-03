Havalimanında rahatsızlanan yolcunun midesinden 12 kapsül kokain çıkarıldı - Haberler
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Havalimanında rahatsızlanan yolcunun midesinden 12 kapsül kokain çıkarıldı

Havalimanında rahatsızlanan yolcunun midesinden 12 kapsül kokain çıkarıldı
AA / İzzet Taşkıran - Haberler | Güncel

İstanbul Havalimanı'nda rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede mide ve bağırsaklarında 12 kapsül kokain tespit edilen Venezuela uyruklu şüpheli tutuklandı.

İstanbul Havalimanı'nda rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede mide ve bağırsaklarında 12 kapsül kokain tespit edilen Venezuela uyruklu şüpheli tutuklandı.

Yurt dışından geldiği İstanbul Havalimanı'nda 18 Aralık'ta rahatsızlanan yabancı uyruklu bir yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından polis kontrolünde hastaneye kaldırıldı.

Konuyla ilgili araştırma yapan ekipler, yurt dışından gelen yolcunun Venezuela uyruklu C.M.U.G olduğunu belirledi. Durumundan şüphelenilen yolcu, yapılan mülakatta 12 kapsül şeklinde sarılı kokain yuttuğunu beyan etti.

Tomografi kontrolünde de mide ve bağırsaklarda tespit edilen kapsüllerin ameliyatla alındığı şüpheli, taburcu olmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli C.M.U.G, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

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