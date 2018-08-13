Arıza Yapan Özel Jeti Havalimanı Personelleri İterek Çalıştırdı
Nevşehir'in Kapadokya Havalimanı'nda arıza yapan bir özel jeti, 5 havalimanı çalışanı vurdurarak çalıştırdı. O anlar telefon kamerasıyla kayıt altına alındı.
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bulunan Kapodakya Havalimanı'nda havalimanı personelleri çalışmayan özel bir jeti iterek çalıştırdılar. Diğer bir havalimanı çalışanı ise ''Uçağı şimdi vurduracağız.'' diyerek o anları kayıt altına aldı.
JETİ VURDURARAK ÇALIŞTIRDILAR
Kapadokya Havalimanı'nda pilot tarafından çalıştırılamayan özel jet, devreye giren havalimanı personelleri tarafından itilerek çalıştırıldı. 2013 yılında kaydedilen görüntülerde pilotun bir süre jeti çalıştırmak için uğraştığı görülüyor. Jetin hareket ettirilememesiyle devreye 5 kişiden oluşan havalimanı personeli giriyor. Otomobil çalıştırır gibi jeti iten görevliler, jetin hareket ederek çalışmasını sağlıyor. O anları cep telefonu ile görüntüleyen bir başka havalimanı personeli ise "Uçağı şimdi vurduracağız" diyerek o anları saniye saniye anlattığı görülüyor.