Arıza Yapan Özel Jeti Havalimanı Personelleri İterek Çalıştırdı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bulunan Kapodakya Havalimanı'nda havalimanı personelleri çalışmayan özel bir jeti iterek çalıştırdılar. Diğer bir havalimanı çalışanı ise ''Uçağı şimdi vurduracağız.'' diyerek o anları kayıt altına aldı.

JETİ VURDURARAK ÇALIŞTIRDILAR

Kapadokya Havalimanı'nda pilot tarafından çalıştırılamayan özel jet, devreye giren havalimanı personelleri tarafından itilerek çalıştırıldı. 2013 yılında kaydedilen görüntülerde pilotun bir süre jeti çalıştırmak için uğraştığı görülüyor. Jetin hareket ettirilememesiyle devreye 5 kişiden oluşan havalimanı personeli giriyor. Otomobil çalıştırır gibi jeti iten görevliler, jetin hareket ederek çalışmasını sağlıyor. O anları cep telefonu ile görüntüleyen bir başka havalimanı personeli ise "Uçağı şimdi vurduracağız" diyerek o anları saniye saniye anlattığı görülüyor.