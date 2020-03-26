Havalimanında mahsur kalan yabancı yolcular yurda yerleştirildi (2) Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkelerinde hava sahası kapatıldığı için bir süredir İstanbul Havalimanı'nda bekleyen aralarında Cezayir, Ürdün ve Tunusluların da bulunduğu yolcular, otobüslerle bir süre kalacakları Karabük'e getirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkelerinde hava sahası kapatıldığı için bir süredir İstanbul Havalimanı'nda bekleyen aralarında Cezayir, Ürdün ve Tunusluların da bulunduğu yolcular, otobüslerle bir süre kalacakları Karabük'e getirildi.

İstanbul Havalimanı'ndan otobüslere bindirilen aralarında yaklaşık 1500 yabancı yolcunun bir kısmı, Karabük'teki Kredi ve Yurtlar Kurumu İsmail Necati Efendi Yurdu'na polis ekiplerinin eşliğinde geldi.

Otobüslerden indirilen yabancı yolcular daha sonra yurda yerleştirilmeye başlandı.

Vali Fuat Gürel de yurdun bulunduğu bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Valilik açıklaması

Karabük Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Karabük'te Kovid-19 ile ilgili her türlü önlemin alındığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda, yurtdışından gelen vatandaşları gözlem altında tutmak maksatlı İsmail Necati Efendi Yurdu'nun hazırlandığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cezayir hükümetinin uçuş izni vermemesi nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda bekleyen ve mağdur duruma düşen Cezayir vatandaşları, ilimizdeki İsmail Necati Efendi Yurdu'nda barınmaları kararlaştırılmış ve Valiliğimizce, planlanan yurdumuz gelecek misafirlere uygun hale getirilmiştir. Bu şahıslar ülkemize turist olarak önceden gelmiş kişiler olup, bu şahısların ülkelerine en kısa zamanda dönebilmeleri için hükümetimizce en üst düzeyde görüşmeler yapılmaktadır. Havalimanında mahsur kalan Cezayir uyruklu şahıslar kısa bir süre ilimizde misafir edilecektir. Söz konusu kişiler, tamamen izole şekilde belirlenen yurda getirilerek hiçbir şekilde çıkışlarına müsaade edilmeyecek, gözlem süresi boyunca tüm sağlık kontrolleri burada gerçekleştirilecek olup gerekli izinler alınınca hemen ülkelerine gidişi sağlanacaktır."

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerinde hava sahası kapatıldığı için yaklaşık 1500 yabancı yolcu, bir süredir İstanbul Havalimanı'nda bekliyordu.

Kaynak: AA