HAVALİMANINDA KARGO TERMİNALİNDE ÇÖKME ANI KAMERADA - Haberler
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HAVALİMANINDA KARGO TERMİNALİNDE ÇÖKME ANI KAMERADA

HAVALİMANINDA KARGO TERMİNALİNDE ÇÖKME ANI KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Havalimanı'nda kargo terminalinde çökme meydana geldi.

İSTANBUL Havalimanı'nda kargo terminalinde çökme meydana geldi. Çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medyahesabından yaptığı açıklamada, " İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya hizmet sunan tesisimizin çatısında biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöküntü meydana gelmiştir. Oluşan durumdan hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir, süreç yakından takip edilmektedir" denildi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İstanbul Havalimanı, Türk Hava Yolları, Turkish Cargo, kar, Güncel, Haber

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