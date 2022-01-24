HAVALİMANINDA KARGO TERMİNALİNDE ÇÖKME ANI KAMERADA

İSTANBUL Havalimanı'nda kargo terminalinde çökme meydana geldi. Çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medyahesabından yaptığı açıklamada, " İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya hizmet sunan tesisimizin çatısında biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöküntü meydana gelmiştir. Oluşan durumdan hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir, süreç yakından takip edilmektedir" denildi

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