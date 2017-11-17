Havalimanında Kaçak Sigara Operasyonu

Atatürk Havalimanı'nda çeşitli yöntemlerle yurda sokulmak istenen 5 bin paket kaçak sigara yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürlüğü ekipleri, şüphe nedeniyle Özbekistan'dan gelen bazı yolcuları Dış Hatlar Geliş Terminali çıkışında durdurdu.



Yolcuların yanlarında bulunan bagajları x-ray cihazlarından geçirildi. Kontrollerde sigara paketlerinin alüminyum folyoya sarılı halde yurda sokulmak istendiğini tespit etti.



Yaklaşık 5 bin paket kaçak sigarayı İstanbul'a getiren Özbek yolcular hakkında işlem yapıldı.



Öte yandan kaçakçıların beraberinde getirdikleri sigara paketlerini zaman zaman lastik ayakkabı, su bidonları, cips paketleri ile geleneksel ekmeklerin arasına gizleyerek yurda sokmaya çalıştıkları öğrenildi.