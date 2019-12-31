Havalimanında iki aile arasında 'valiz' kavgası: 3 yaralı

31.12.2019 22:17 | Son Güncelleme: 31.12.2019 22:21

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bulunan Kapadokya Havalimanı'nın otoparkında iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Nevşehir'e gelen iki aile havalimanı otoparkında valiz meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüşürken kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kavganın çıktığı alana çok sayıda polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çıkan kavgada yaralananlar Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken jandarma ekipleri kavga ile ilgili inceleme başlattı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA