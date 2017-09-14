Havalimanında Cenazelerin Karışması

Aydın'ın Söke ilçesinde hayatını kaybeden ve İstanbul'da yapılan yanlışlık nedeniyle ailesine başka birisinin cenazesi yollanan Halil Asal, hatanın düzeltilmesinin ardından Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.



Söke ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Asal'ın cenazesi, önce İzmir'e ardından uçakla İstanbul'a gönderildi. Buradan Şanlıurfa'ya yollanan tabutu GAP Havaalanı'nda teslim alan aile üyeleri, cenazeyi işlemler için Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna getirdi. Burada tabutu açan Asal'ın yakınları, cenazenin bir kadına ait olduğunu gördü.



Asal'ın yakınları, cenazenin İstanbul Havalimanı'ndan Erzincan'a gidecek başka bir cenazeyle karıştığını öğrendi. Hatanın tespit edilmesinin ardından Halil Asal'ın cenazesi, İstanbul'dan uçakla Şanlıurfa GAP Havalimanı'na gönderildi.



Aile üyelerinin bu kez Asal'a ait olduğunu belirledikleri cenaze, morga kaldırıldı. Cenaze buradaki işlemlerin ardından, yakınlarınca Yusuf Paşa Camisi'ne getirildi.



Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Asal'ın cenazesi, Bediüzzaman Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.