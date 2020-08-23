Havalimanında çekçek valizine gizlediği uyuşturucuyla yakalandı
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Havalimanında çekçek valizine gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

VAN'dan İstanbul'a gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen İ.K.'ye ait valizin çekçek kısmına gizlenen 189,82 gram afyon sakızı bulundu.

Havalimanında çekçek valizine gizlediği uyuşturucuyla yakalandı
23.08.2020 10:35 | Son Güncelleme: 23.08.2020 11:45

VAN'dan İstanbul'a gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen İ.K.'ye ait valizin çekçek kısmına gizlenen 189,82 gram afyon sakızı bulundu. Gözaltına alınan İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Ferit Melen Havalimanı Şubesi ekipleri, Van'dan İstanbul'a gitmek üzere havalimanına gelen İ.K.'den, yolcu giriş kontrol noktasındaki X-ray cihazından geçerken  şüphelendi. Bunun üzerine İ.K.'nin üst araması yapılıp, valizi arandı. Yapılan aramada İ.K.'ye ait valizin çekçek kısmına gizlenen 2 parça halinde 189,82 gram afyon sakızı ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA

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