Havalimanında çalışanı taciz eden turiste yurt dışı çıkış yasağı

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda 23 yaşındaki kadın kafe çalışanını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Romanyalı turist Razvan-Constantin Ursache (24) hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Taciz anına ilişkin fotoğraflar da ortaya çıktı.

Olay 3 Şubat saat 01.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'nın dış hatlar bölümünde bulunan kafede meydana geldi. İddiaya göre İtalya'nın Milano şehrine uçmak için havalimanına gelen Romanya uyruklu Razvan-Constantin Ursache (24), kafede çalışan 23 yaşındaki bir kadına önce öpücük attı. Kasanın arkasına geçen Ursache, kadını bileğinden tutarak elinden öperek sözlü ve fiziksel tacizine devam etti. Kadının bağırma seslerini duyan başka bir kafenin çalışanları ise durumu polis ekiplerine haber verdi. Şüpheli Ursache'nin olay yerine gelen polis ekiplerine direndiği de öğrenildi.

SAVCILIK TUTUKLANMASINI İSTEDİ

TURİST YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI TEDBİRİYLE SERBEST BIRAKILDI