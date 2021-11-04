ANKARA (İHA) - Havalimanına giren göçmenleri getiren 2 zanlı tutuklandı

Adana'da aralarında polisten kaçıp havalimanına giren 21 kaçak göçmenin de bulunduğu yabancı uyruklu 120 kişi sınır dışı edildi

Göçmenleri Adana'ya getirdiği öne süren 1'i kadın 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

ADANA - Adana'da aralarında polisten kaçıp havalimanına giren 21 kaçak göçmenin de bulunduğu yabancı uyruklu 120 kişi sınır dışı edildi. Göçmenleri Adana'ya getirdiği öne süren 1'i kadın 3 zanlıdan 2'si ise tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İncirlik Park alanında uygulama başlattı. Bir süre sonra Tatvan'dan Ankara'ya gitmek üzere yola çıktığı öğrenilen tır ve öncü otomobilden şüphelenen polis, tırı ve otomobili durdurdu. Tır sürücüsü Aydın K., otomobil sürücüsü Muharrem K. ve yanındaki baldızı Hanım A. araçlardan indirildi. Polis tırın kasasını açtığında 111'i Afganistan, 8'i Pakistan ve 1'i Bangladeşli olmak üzere toplam 120 kaçak göçmenle karşılaştı. Polis bunun üzerine tırı Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürürken, o sırada 21 kaçak göçmen kaçıp Adana Havalimanı'na girdi. Göçmenler havalimanında kaçmaya çalışırken özel bir uçak o sırada iniş yaptı. Uçak göçmenler nedeniyle pistte durup beklemek zorunda kaldı. Polis ekipleri kaçan 21 kaçak göçmeni kısa sürede yakaladı.

Olayla ilgili inceleme tamamlandıktan sonra kaçak göçmenleri getiren 1'i kadın 3 zanlı gözaltına alındı. 120 kaçak göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Zanlılar ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Zanlı Hanım A., Tatvan'dan eniştesiyle Ankara'ya gittiğini, arkadaki tırdan haberi olmadığını ve diğer şahsı da tanımadığını öne sürdü. Diğer iki zanlı ise kaçak göçmen taşıdıklarını kabul edip para almadıklarını öne sürdü. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında bir zanlı basın mensuplarına saldırmak isterken, diğer zanlı "Biz bir hata yaptık" dedi. Zanlılardan Hanım A. serbest bırakılırken, diğer iki zanlı tutuklandı.