Havalimanı yolunda korku dolu anlar, alev alev yandı

Havalimanı yolunda korku dolu anlar, alev alev yandı Sivas'ta seyir halindeki cip bir anda alev aldı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı Sivas'ta seyir halindeki cip bir anda alev aldı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.