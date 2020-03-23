Havalimanı taksileri koronavirüse karşı dezenfekte edildi
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Havalimanı taksileri koronavirüse karşı dezenfekte edildi

Dünyanın en büyük alternatif yakıt sistemleri üreticisi BRC, Serkan Oto'nun desteğiyle İstanbul'daki taksilere yönelik dezenfektasyon çalışmaları başlattı.

23.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:39
Havalimanı taksileri koronavirüse karşı dezenfekte edildi

Geçtiğimiz Pazar günü Kadıköy İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte 500'ün üzerinde taksi ve dolmuş dezenfekte edilirken, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapılan dezenfekte çalışmalarında 600 taksi ozon temizleyicilerle hizmete hazır hale getirildi. BRC Türkiye CEO'su Kadir Örücü, "Kadıköy'de gerçekleştirdiğimiz dezenfektasyon çalışmalarında 500, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 600'ün üzerinde taksimizi dezenfekte ederek halkımızın hizmetine sunduk. Koronavirüse karşı başlattığımız bu çalışmayla tüm kurum ve kuruluşlara ilham olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) pandemi ilanıyla tüm dünyayı alarm konumuna getiren koronavirüs, ülkemizde de etkisini artırarak sürdürüyor. DSÖ açıklamalarına göre daha çok yüzey temasıyla bulaşan koronavirüse karşı başlatılan dezenfektasyon seferberliği toplu taşıma araçları başta olmak üzere tüm kamu alanlarında devam ediyor. Koronavirüs seferberliğine karşı kayıtsız kalmayan BRC Türkiye, Serkan Oto'nun desteğiyle İstanbul taksilerine yönelik dezenfektasyon çalışmaları başlattı. İlki Kadıköy'de gerçekleştirilen dezefektasyon çalışmalarında 500'ün üzerinde taksi ve dolmuş ozon temizleyicilerle halkımızın hizmetine sunulurken, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 600 taksi dezenfekte edildi.

'Taksiler daha çok tercih ediliyor'

Taksilerin salgın günlerinde toplu taşıma araçlarına nazaran daha fazla tercih edildiğini belirten BRC Türkiye CEO'su Kadir Örücü, "Koronavirüs salgını tüm Türkiye'yi evlerine kilitledi. Zorunlu durumlarda dışarı çıkan insanlar ulaşım için bulaşma riskinin daha az olduğunu düşündükleri taksileri tercih ediyor. Ülkece başlattığımız koronavirüs seferberliğine sessiz kalmamız beklenemezdi. Serkan Oto ile birlikte gerçekleştirdiğimiz dezenfektasyon çalışmalarında bin 100'ün üzerinde taksiyi dezenfekte ettik. Dezenfektasyon çalışmalarında diğer yöntemlerden 7 kat daha etkili olan ozon temizliğini tercih ediyoruz. Bu denli büyük bir salgına karşı mücadele yalnızca bir kurum tarafından gerçekleştirilmemeli, herkes elini taşın altına koymalı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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