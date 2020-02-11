Havalimanı polislerine ilk yardım eğitimi verildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü'nce havalimanı polislerine ilk yardım eğitimi verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü'nce havalimanı polislerine ilk yardım eğitimi verildi.
İstanbul Havalimanı'nda meydana gelebilecek ani olaylarda etkin müdahale etmeleri amacıyla görevli tüm polislerin ilk yardım eğitimi almaları sağlanacak.
İlk yardım eğitmenlerince verilen 4 saatlik derslerde, polislere temel yasam desteği, kalp masajı, kanama, yaralanma, sara krizi kalp krizi ve Heimlich manevrası konuları öğretilecek.
İstanbul Havalimanı Şube Müdürü Deniz Engin'in de katıldığı eğitim programında, polislere görseller eşliğinde uygulamalı eğitim verildi.