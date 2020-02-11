Havalimanı polislerine ilk yardım eğitimi verildi
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Havalimanı polislerine ilk yardım eğitimi verildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü'nce havalimanı polislerine ilk yardım eğitimi verildi.

11.02.2020 12:54 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:10
Havalimanı polislerine ilk yardım eğitimi verildi

Eğitim Şube Müdürlüğü'nce havalimanı polislerine ilk yardım eğitimi verildi.

İstanbul Havalimanı'nda meydana gelebilecek ani olaylarda etkin müdahale etmeleri amacıyla görevli tüm polislerin ilk yardım eğitimi almaları sağlanacak.

İlk yardım eğitmenlerince verilen 4 saatlik eğitimde, polislere temel yasam desteği, kalp masajı, kanama, yaralanma, sara, kalp krizi ve Heimlich manevrası konuları öğretilecek.

İstanbul Havalimanı Şube Müdürü Deniz Engin'in de katıldığı eğitim programında, polislere görseller eşliğinde uygulamalı eğitim verildi.

Kaynak: AA
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