Havalimanı polisinden kaçakçılara operasyon

12.01.2020 12:23 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:28

Polis ekiplerince elektronik sigara filtresi kaçakçılarına yardım eden havalimanı çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi. Havalimanı çalışanlarının suçüstü yakalandığı anlar kameralara yansıdı.



İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarıyla alakalı yapılan risk-analiz çalışmaları kapsamında 8 Ocak günü saat 22.50 uçağıyla gelen iki şahsın KKTC'den bin 470 paket elektronik sigara filtresi getirdikleri tespit edildi. Şahısların, getirdikleri filtreleri 4 valiz içerisinde Sefa G. isimli havalimanı çalışanına verdikleri belirlendi. Bunun üzerine Sefa G. isimli şahıs takibe alındı. Sefa G.'nin, asansörü yarıya kadar indirip valizleri gümrüksüz alana aktardığı, Oğuzhan O. isimli şahsın ise Sefa G.'nin gümrüksüz alana aktardığı valizleri bagaj arabasına yüklediği anlaşıldı.



Yapılan çalışmalar sonucunda Sefa G. ve Oğuzhan O. valizlerle birlikte suçüstü yakalandı. Çalışmaların devamında Enes Ekrem S. isimli havalimanı çalışanın da aynı yöntemle kaçakçılık olaylarına karıştığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen Sefa G., Enes Ekrem S. ve Oğuzhan O. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.



Öte yandan, zanlıların suçüstü yakalandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA