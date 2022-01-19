Havalimanı personelini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı - Haberler
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Havalimanı personelini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Havalimanı personelini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
AA / Abidin Yel - Haberler | Güncel

Şırnak'ta havalimanı personelini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta havalimanı personelini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında görevli temizlik personelinin bulunduğu sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, kar nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Cizre-İdil kara yolunun 13. kilometresinde devrildi.

Kazada 5 kişi yaralandı.

İdil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri

Şerafettin Elçi, Minibüs, Şırnak, kar, Güncel, Haber

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