Havalimanı otoparkındaki otomatik ödeme cihazını böyle tekmeledi

14.02.2020 16:51 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:51

İstanbul Havalimanı'nda bir yolcu, otoparktaki otomatik ödeme cihazını tekmeleyerek kırdı. İGA olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunurken, şahsın cihazı tekmelediği anlar kameralara yansıdı.



Edinilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanı Mavi Otopark'ta dün saat 22.50 sıralarında meydana gelen olayda, henüz kimliği belirlenemeyen bir yolcu otopark ücretini ödemek için otomatik ödeme noktasına geldi. Yolcu ödeme cihazına parayı koyduktan sonra tekmelemeye başladı. Parasının üstünü alan yolcu, daha sonra cihaza hem yumruk hem de tekme atarak kırdıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen İGA yetkilileri, yolcu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sinirli yolcunun cihazı neden kırdığı henüz öğrenilemedi.



Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İGA CEO'su Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nda vandalizmin kabul edilmez bir davranış olduğunu belirterek, "Alanımızda herkesin konfor ve güvenliğini sağlamak için paydaşlarımızla birlikte tüm gelişmeleri 7/24 yakından takip ediyoruz. İstanbul Havalimanı'nda vandalizm kabul edilemez. Milli servet niteliğindeki topluma ait tüm ürünlere zarar verenlere karşı her türlü tazmin hakkımızı kullanacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA