Havalimanı'nda "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı
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Havalimanı'nda "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı

04.03.2021 18:14 | Son Güncelleme: 04.03.2021 18:20

İstanbul Havalimanında düşük fiyattan döviz bozarak irtikap suçu işledikleri ve tırnakçılık yoluyla nitelikli hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

İstanbul Havalimanında düşük fiyattan döviz bozarak irtikap suçu işledikleri ve tırnakçılık yoluyla nitelikli hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen İstanbul Havalimanı Gümrük Saymanlık Müdürlüğü'nde çalışan memurların irtikap ve "tırnakçılık" yoluyla nitelikli hırsızlık soruşturması kapsamında yakalanarak işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

7 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Havalimanı'nda 'tırnakçılık' yöntemiyle hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı
Havalimanı'nda 'tırnakçılık' yöntemiyle hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı
Havalimanı'nda 'tırnakçılık' yöntemiyle hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı
Havalimanı'nda 'tırnakçılık' yöntemiyle hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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