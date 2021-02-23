Havalimanı işletmelerinde 'kira bedeli iptali' sevinci

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nce işletilen havalimanlarında faaliyet gösteren hava yolu, yer hizmet kuruluşları ve ticari hacim işleten kiracılar için 2020 yılı içinde düzenlenen ve vadesi 31 Ocak'a ötelenen kira bedeli faturalarına...

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nce işletilen havalimanlarında faaliyet gösteren hava yolu, yer hizmet kuruluşları ve ticari hacim işleten kiracılar için 2020 yılı içinde düzenlenen ve vadesi 31 Ocak'a ötelenen kira bedeli faturalarına ait tutarların iptal edilmesi, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndaki iş yeri sahiplerini sevindirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, pandemi nedeniyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilen havalimanlarında 2020 yılı içerisinde düzenlenen ve vadesi 31 Ocak 2021'e ötelenen kira bedeli faturalarına ait tutarların iptal edileceğini açıkladı. Açıklamada ayrıca 2021-2022 dönemine ait kira bedellerinin 2 yıl boyunca yüzde 50 indirimli uygulanacağı belirtildi. 2021 yılına ait kira bedellerinin yanı sıra, 2021 DHMİ ücret tarifesinde de artış yapılmadı. Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndaki iş yerleri kararı sevinçle karşıladı.

'ÇOK MUTLU OLDUK'

Havalimanında kafe işleten Yener Yıldırım, "Salgın hepimizi etkiledi. Özellikle kafe sektörünü çok etkiledi. Bakanlığımız kiralar hakkında 2021 ve 2022 yılı için indirim yaptı. Mağdurduk, etkilendik ama devletimiz arkamızda. Yapılan hizmetten memnunuz. Bize ilaç gibi geldi" dedi.

Araç kiralama işletmesi bulunan Erol Kılıç ise, "Pandemi çok büyük sıkıntılar yarattı. Birçok uçak seferi iptal oldu. Gelenlerde ise yolcu az geldi. Bu da bizi etkiledi. DHMİ Genel Müdürlüğü kiralarımızı iptal ettiler ve 2021 ve 2022 yılı içinde kiralarımıza zam yapmayarak mevcut kiraların da yarı bedelini talep ettiler. Bu karara çok sevindik" diye konuştu.

Havalimanının otoparkını işleten Sedat Yağmur da, "Bakanlığımıza öncelikle teşekkür ediyoruz. 1 yıldır çok büyük zorluklar çektik. Bu indirim için çok teşekkür ediyoruz. Zorlu süreçten çıkmak için güzel bir karar. Çok mutlu olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı