Havalimanı işletmelerinde 'kira bedeli iptali' sevinci
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Havalimanı işletmelerinde 'kira bedeli iptali' sevinci

23.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:53
Havalimanı işletmelerinde 'kira bedeli iptali' sevinci

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nce işletilen havalimanlarında faaliyet gösteren hava yolu, yer hizmet kuruluşları ve ticari hacim işleten kiracılar için 2020 yılı içinde düzenlenen ve vadesi 31 Ocak'a ötelenen kira bedeli faturalarına...

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nce işletilen havalimanlarında faaliyet gösteren hava yolu, yer hizmet kuruluşları ve ticari hacim işleten kiracılar için 2020 yılı içinde düzenlenen ve vadesi 31 Ocak'a ötelenen kira bedeli faturalarına ait tutarların iptal edilmesi, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndaki iş yeri sahiplerini sevindirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, pandemi nedeniyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilen havalimanlarında 2020 yılı içerisinde düzenlenen ve vadesi 31 Ocak 2021'e ötelenen kira bedeli faturalarına ait tutarların iptal edileceğini açıkladı. Açıklamada ayrıca 2021-2022 dönemine ait kira bedellerinin 2 yıl boyunca yüzde 50 indirimli uygulanacağı belirtildi. 2021 yılına ait kira bedellerinin yanı sıra, 2021 DHMİ ücret tarifesinde de artış yapılmadı. Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndaki iş yerleri kararı sevinçle karşıladı.

'ÇOK MUTLU OLDUK'

Havalimanında kafe işleten Yener Yıldırım, "Salgın hepimizi etkiledi. Özellikle kafe sektörünü çok etkiledi. Bakanlığımız kiralar hakkında 2021 ve 2022 yılı için indirim yaptı. Mağdurduk, etkilendik ama devletimiz arkamızda. Yapılan hizmetten memnunuz. Bize ilaç gibi geldi" dedi. 

Araç kiralama işletmesi bulunan Erol Kılıç ise, "Pandemi çok büyük sıkıntılar yarattı. Birçok uçak seferi iptal oldu. Gelenlerde ise yolcu az geldi. Bu da bizi etkiledi. DHMİ Genel Müdürlüğü kiralarımızı iptal ettiler ve 2021 ve 2022 yılı içinde kiralarımıza zam yapmayarak mevcut kiraların da yarı bedelini talep ettiler. Bu karara çok sevindik" diye konuştu. 

Havalimanının otoparkını işleten Sedat Yağmur da, "Bakanlığımıza öncelikle teşekkür ediyoruz. 1 yıldır çok büyük zorluklar çektik. Bu indirim için çok teşekkür ediyoruz. Zorlu süreçten çıkmak için güzel bir karar. Çok mutlu olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. 

Havalimanı işletmelerinde 'kira bedeli iptali' sevinci
Havalimanı işletmelerinde 'kira bedeli iptali' sevinci
Havalimanı işletmelerinde 'kira bedeli iptali' sevinci
Havalimanı işletmelerinde 'kira bedeli iptali' sevinci

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Berat Albayrak Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Müge Anlı Zeki Müren Aleyna Tilki
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Hakan Kutlu Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Mart İzmir Göztepe Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Havalimanı işletmelerinde 'kira bedeli iptali' sevinci - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 15:10:02. #1.16#
title