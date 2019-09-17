(havalimanı çevresinden izleyenlerin görüntüsüyle) teknofest'te solotürk'ten nefes kesen gösteri.
Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA "SOLOTÜRK", TEKNOFEST'19 açılış töreninin ardından Atatürk Havalimanı'nda gösteri yaptı.
17.09.2019 17:25
Kamera: İdris TİFTİKCİ/ İstanbul DHA
"SOLOTÜRK", TEKNOFEST'19 açılış töreninin ardından Atatürk Havalimanı'nda gösteri yaptı.
Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Güner kullandığı SOLOTÜRK'ün gösterisi festivaldekiler tarafından yoğun ilgi gördü. Uçağın yakın uçuşları ve akrobatik hareketleri alkış aldı.
Görüntü Dökümü:
"SOLOTÜRK", TEKNOFEST'19 açılış töreninin ardından Atatürk Havalimanı'nda gösteri yaptı.
Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Güner kullandığı SOLOTÜRK'ün gösterisi festivaldekiler tarafından yoğun ilgi gördü. Uçağın yakın uçuşları ve akrobatik hareketleri alkış aldı.
Görüntü Dökümü:
-SOLOTÜRK gösterisinden görüntüler
-Havalimanı çevresinde izleyenler
-Detaylar
Kaynak: DHA