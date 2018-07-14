Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Milli Takımı seçmeleri, Samsun'un Bafra ilçesinde devam ediyor.

Şehit Mustafa Serin Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen ve 26 ilden 357 sporcunun katıldığı müsabakalar, yarın sona edecek.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçmeler sonucunda milli takıma girmeye hak kazanan sporcuların 31 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde Güney Kore'de düzenlenecek dünya şampiyonasına katılacaklarını söyledi.

Seçmelerde 5 Türkiye rekoru da kırıldığını belirten Şen, başarılı bir organizasyon düzenlendiğini dile getirdi.

Seçmelerde Şevval İlayda Tarhan'ın bayanlar 10 metre havalı tabancada, Ali Ayberk Öztürk'ün erkekler 10 metre havalı tabancada, Elif Berfin Altun'un minik bayanlar 10 metre havalı tüfekte, Ahmet Muhammed'in minik erkekler 10 metre havalı tüfekte ve Yıldız Keleşoğlu'nun büyük bayanlar 25 metre spor tabanca kategorilerinde rekor kırdığı bildirildi.