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Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası

AA, Musa Samur - Spor
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Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda milli sporcu İsmail Keleş, 4. oldu.

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda milli sporcu İsmail Keleş, 4. oldu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun açıklamasına göre 10 metre havalı tabanca erkekler kategorisi yarı finalinde, Türkiye'yi temsil eden İsmail Keleş, 23 puanla müsabakayı 4. sırada tamamladı.

Kupada bugün 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile Yasemin Beyza Yılmaz ve 10 metre havalı tüfek karışık takım kategorisinde Ömer Akgün ile Gülşen Delen mücadele edecek.

Organizasyon 8 Mart Salı günü sona erecek.

AA / Musa Samur - Spor

Milli Sporcu, Dünya Kupası, Kahire, Mısır, Spor, Haberler

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