Havalı tüfekle vurulan kedinin omuriliğinde saçma bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Havalı tüfekle vurulan kedinin omuriliğinde saçma bulundu

ESKİŞEHİR'in Beylikova ilçesinde, arka ayağını kullanamadığı için araç çarptığı düşünülerek, veterinere götürülen 'Şöhret' isimli kedinin, havalı tüfekle vurulduğu ortaya çıktı.

Havalı tüfekle vurulan kedinin omuriliğinde saçma bulundu
04.08.2020 10:13 | Son Güncelleme: 04.08.2020 10:17

ESKİŞEHİR'in Beylikova ilçesinde, arka ayağını kullanamadığı için araç çarptığı düşünülerek, veterinere götürülen 'Şöhret' isimli kedinin, havalı tüfekle vurulduğu ortaya çıktı. Çekilen röntgeninde omuriliğinde saçma tespit edilen kedinin ameliyat edileceğini belirten veteriner Murat Kurt, "Tedavisi için Ankara ya da İstanbul'daki omurilik cerrahisinde iyi olan meslektaşlarımıza yönlendireceğiz" dedi.

Beylikova ilçesinde avukatlık yapan Buket Ünlü Hatip'in bürosuna gelen kız çocuğu, 1 yaşındaki Tekir cinsi dişi kedisine araç çarptığını ve arka ayağını kullanamadığını söyleyerek, yardım istedi. Hatip, kediyi tedavi ettirmek için Eskişehir'deki veteriner kliniğine getirdi. Veteriner Murat Kurt, kediyi muayene ettikten sonra çektiği röntgeninde omuriliğine saplanmış havalı tüfek saçması olduğunu gördü. Kedi, İstanbul ya da Ankara'daki omurilik cerrahisinde uzman veterinerler tarafından ameliyat edilmeyi bekliyor.

'SAÇMA RİSKLİ BÖLGEDE'Çekilen röntgende kedinin omuriliğine saplanmış havalı tüfek saçmasının tespit edildiğini ve saçmanın riskli bölgede olması nedeniyle belki ameliyat dahi olamayacağını belirten Murat Kurt, "Bu kedimiz bize Eskişehir'in Beylikova ilçesinden geldi. Orada kendisine bakan bir kız çocuğunun kedisiymiş. Hem dışarı hem de içeri giden bir kedi. Bir gün eve geri geldiğinde arka ayağının tutmadığını fark etmişler. Buket hanım kediyi bizim kliniğimize getirdi. Trafik kazası olduğu düşünülmüş. Ama burada çektiğimiz röntgende omuriliğine 1 adet havalı tüfek mermisi isabet etmiş. Bunun tedavisi için de Ankara ya da İstanbul'daki omurilik cerrahisinde iyi olan meslektaşlarımıza yönlendireceğiz. İnşallah yapılacak işlemlerden sonra sağlığına kavuşmasını istiyoruz. Riskli bir bölgede, belki ameliyat olamayabilir. Yaşamının kalan kısmını engelli bir kedi olarak geçirebilir. Ama tıp baya bir gelişti. İnşallah bu arkadaşımızı sağlığına kavuştururlar" dedi.'HAVALI TÜFEKLER ÇOK KOLAY TEMİN EDİLEBİLİYOR'Kediyi tedavi ettirmek için Eskişehir'deki veteriner kliniğine getiren avukat Buket Ünlü Hatip ise havalı tüfeklerin çok kolay temin edilebildiğine dikkat çekerek, en kısa sürede hayvan hakları yasasının çıkması gerektiğini söyledi. Kediye 'Şöhret' ismini verdiklerini belirten Hatip, şöyle konuştu:

"Bu arkadaşımızla arife günü tanıştık. Benim ofisime bir kız çocuğu getirdi. Kedisine araba çarptığını ve çok canının yandığını söyledi. Benden veteriner konusunda yardımcı olmamı istedi. Ben de arkadaşımın kliniğine getirdim. Hayvan ağrıları nedeniyle ağlıyordu. Röntgen sonuçlarında kedinin omuriliğinde bir kurşun olduğunu söylediler. Hepimiz çok üzüldük. Merhamet duygularının yoğunlaştığı bu bayram günlerinde biz bayram sabahı vurulan hayvan haberiyle karşılaştık. Havalı tüfekle vurulmuş. Havalı tüfek 18 yaşını dolduran, kimliğini ibraz eden herkes tarafından av dükkanlarından temin edebiliyor. Bunu vuran arkadaş çok şanslı bir arkadaş. Neden şanslı arkadaş? Çünkü kendisinde vicdan yok. Vicdan azabı çekmeyecek. Kimin vurduğunu da bilmiyoruz zaten. Hayvan hakları yasası hala gündemde. Bu kedi, bundan sonra büyük bir ihtimalle engelli olarak yaşamına devam edecek. İnsan şiddetine uğramış bir kedi olmasına rağmen kendisini sevdirmek için neler yapıyor. Adını 'Şöhret' koyacağız. 'Şöhret'e dua edelim ve hayvan hakları yasası geçsin ve 'Şöhret' de sağlığına kavuşsun."


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı Güncel
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu Ekonomi
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı Güncel
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu Dünya
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi 3. Sayfa
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok Güncel
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik
Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
Mert Hakan'ın 10 milyon TL imza parası aldığının iddia edilmesi, F.Bahçe'nin transfer hamlelerini zora soktu
Mert Hakan'ın 10 milyon TL imza parası aldığının iddia edilmesi, F.Bahçe'nin transfer hamlelerini zora soktu
Son dakika: Temmuzda enflasyon aylık %0,58, yıllık %11,76 arttı
Son dakika: Temmuzda enflasyon aylık %0,58, yıllık %11,76 arttı
Taksim'in ortasında saç saça baş başa kadın kavgası! O anlar kamerada
Taksim'in ortasında saç saça baş başa kadın kavgası! O anlar kamerada
Kasımpaşa, 3 büyüklerin peşine düştüğü Bernard Mensah ile anlaşma sağladı
Kasımpaşa, 3 büyüklerin peşine düştüğü Bernard Mensah ile anlaşma sağladı
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç, resti çekti: Kellem de gitse doğruları söyleyeceğim, korkum yok
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç, resti çekti: Kellem de gitse doğruları söyleyeceğim, korkum yok
Şehit Esma Çevik'in babasının 'Katil yakalansın' duası kabul oldu
Şehit Esma Çevik'in babasının "Katil yakalansın" duası kabul oldu
Taksilere puan sistemi geliyor! Müşteriler, şoförlere not verecek
Taksilere puan sistemi geliyor! Müşteriler, şoförlere not verecek
Ambulansa alınmayan genç adam acil servisi birbirine kattı, 'Dikkat çekmek için yaptım' dedi
Ambulansa alınmayan genç adam acil servisi birbirine kattı, "Dikkat çekmek için yaptım" dedi
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Besiciye bayram sürprizi! Aydın'da bir inek beşiz buzağı doğurdu
Besiciye bayram sürprizi! Aydın'da bir inek beşiz buzağı doğurdu
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletmenin sahibi konuştu: Olayın bizimle alakası yok
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletmenin sahibi konuştu: Olayın bizimle alakası yok
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Deniz Demir Bülent Bostanoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Beyonce Barış Manço Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Mehmet Topal Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Bakan Çeşme Beşiktaş
Şu an buradasınız: Havalı tüfekle vurulan kedinin omuriliğinde saçma bulundu - Eskişehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 11:15:08. #1.14#
title