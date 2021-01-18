Havalı tüfekle serçeye ateş etti, seken mermi akrabasını yaraladı
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Havalı tüfekle serçeye ateş etti, seken mermi akrabasını yaraladı

18.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:55
Havalı tüfekle serçeye ateş etti, seken mermi akrabasını yaraladı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde serçelere ateş eden M.K.'nin (21) havalı tüfeğinden çıkan mermi, duvardan sekip akrabası E.K. (70) isimli kadının karnına isabet etti.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde serçelere ateş eden M.K.'nin (21) havalı tüfeğinden çıkan mermi, duvardan sekip akrabası E.K. (70) isimli kadının karnına isabet etti. E.K. hafif yaralanırken, M.K. hakkında soruşturma başlatıldı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, İzmit ilçesi Çayırköy Mahallesi'nde meydana geldi. M.K. kendisine ait havalı tüfekle serçelere ateş ederken, duvara çarparak seken mermi, akrabası E.K.'nin karnına isabet etti. Hafif yaralanan E.K., ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Jandarma, soruşturma kapsamında M.K.'ye ait tüfeğe el koydu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından M.K., 'Taksirle yaralama' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. M.K.'ye Kabahatler Kanunu kapsamında 204 TL idari para cezası uygulandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN

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