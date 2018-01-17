Havalı Tabanca'da Türkiye'nin En İyisi Gaziantep

Havalı Silahlar Türkiye Kupası, 10-14 Ocak 2018 tarihleri arasında Mersin Erdemli Atış Poligonunda düzenlendi. Yılın ilk faaliyeti olan Havalı Silahlar Türkiye Kupası aynı zamanda Avrupa Şampiyonası, Gençlik Olimpiyatları ve diğer uluslararası müsabakalar için de bir milli takım seçmesi niteliği taşıdı. Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Bay-Bayan takımlarının da katıldığı müsabakalarda Gaziantep adeta şaha kalktı. Büyük Erkekler Takım müsabakalarında yarışan Cihat Vaysal, Gökhan Banar ve Hanifi Fazlı Soysal 1692 puan alarak Türkiye Şampiyonu oldu. Bayanlar Takım müsabakalarında yarışan Kübra Sözlü, Ülkü Soysal ve Aylin Yıldız ise 1615 puan ile Türkiye İkincisi oldu. Puanlar sonucunda ise Havalı Tabanca kategorisinde Türkiye'nin en iyi erkek takımı aldığı şampiyonlukla Gaziantep oldu.

GÖKHAN BANAR GAZİANTEP'İ TEMSİL EDECEK

1692 puan alarak Türkiye Şampiyonu olan takımda yer alan Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Atıcılık branşı sporcusu Gökhan Banar Milli Takıma seçildi. Milli Sporcumuz Avrupa Şampiyonasına katılarak milli forma ile Gaziantep'i Avrupa'da temsil edecek.